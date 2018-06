Dramatisch begin Marokko na eigen doelpunt in blessuretijd

Marokko is dramatisch begonnen aan het WK in Rusland. De Leeuwen van de Atlas konden vrijdagavond een sterke openingsfase geen vervolg geven tegen Iran en gingen in de vijfde minuut van de blessuretijd zelfs onderuit door een eigen doelpunt van invaller Aziz Bouhaddouz: 0-1. Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat verschenen aan de aftrap namens Marokko, waar Sofyan Amrabat als invaller het laatste kwartier speelde. Namens Iran stond AZ’er Alireza Jahanbakhsh 85 minuten binnen de lijnen.

Marokko liet er geen gras over groeien in de openingsfase. Het team van bondscoach Hervé Renard schoot werkelijk furieus uit de startblokken en creëerde in de eerste twintig minuten drie zeer goede mogelijkheden. De grootste kans was al na vier minuten voetballen voor Ziyech: de Ajacied kon na een ingestudeerde hoekschop ongestoord uithalen van een meter of veertien, maar schoot uiteindelijk op zeer ongelukkige wijze over de bal heen.

Even later volleerde Ayoub El Kaabi rakelings naast en werden schoten van Younès Belhanda en Medhi Benatia in de doelmond van Iran geblokt. Iran kwam daarna beter in de wedstrijd en kreeg op slag van rust zowaar de beste kans in de eerste helft. Sardar Azmoun stuitte van dichtbij op doelman Munir Mohamedi en in de rebound kreeg ook Jahanbakhsh de bal er niet in. Vlak daarvoor was El Ahmadi nog op de bon geslingerd na het onderbreken van een tegenaanval.

Na de onderbreking zakte het tempo van de wedstrijd aanzienlijk. Marokko werd slordiger in balbezit, waardoor Iran betrekkelijk eenvoudig op de been kon blijven. Jahanbakhsh kreeg kort na rust een gele kaart na een overtreding op Ziyech, maar verder werd het aanvalsspel van de Marokkaan simpel ontregeld door de withemden. Een kwartier voor tijd moest Nordin Amrabat afhaken met een blessure: zijn jongere broer Sofyan Amrabat kwam als invaller binnen de lijnen.

Tegelijkertijd werd ook spits Aziz Bouhaddouz ingebracht door Renard. Ziyech was tien minuten voor tijd nog dicht bij een doelpunt, maar zijn poging van afstand werd uit de benedenhoek gehaald door Alireza Beiranvand. Het duel leek als een nachtkaars uit te gaan, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd ging Iran toch nog met de zege aan de haal. Invaller Bouhaddouz kopte de bal in eigen doel na een vrije trap vanaf de linkerkant.