‘Van Bommel en Van Marwijk naar PSV bij vertrek Cocu’

Mark van Bommel wordt de nieuwe trainer van PSV als Phillip Cocu naar Fenerbahçe vertrekt. Volgens Voetbal International is het de verwachting dat Bert van Marwijk eveneens een rol krijgt in de technische staf van de Eindhovenaren. Momenteel werken Van Marwijk en zijn schoonzoon Van Bommel samen bij de nationale ploeg van Australië. Daar zijn de rollen juist omgedraaid, want bij de Socceroos is Van Marwijk de eindverantwoordelijke.

Het lijkt er sterk op dat Cocu de overstap gaat maken naar de Turkse topclub. Het Eindhovens Dagblad meldt vrijdagavond dat zaakwaarnemer Rob Jansen momenteel bij Fenerbahçe is om aldaar de zaken van Cocu te behartigen. Het regionale dagblad meldt verder dat PSV er serieus rekening mee houdt dat hun trainer het Philips Stadion gaat verlaten.

Van Bommel en Van Marwijk moeten Cocu dus gaan opvolgen in Eindhoven. Intern wordt de oud-speler van onder meer PSV, Barcelona, AC Milan en Bayern München al langer gezien als de ideale kandidaat om in de voetsporen van Cocu te trainen. Nadat hij een punt zette achter zijn carrière als profvoetballer startte hij zijn trainersloopbaan op. Terwijl hij het afgelopen seizoen PSV Onder-19 naar het kampioenschap leidde, was hij ook al met Van Marwijk actief bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Het duo bracht het land naar het WK, maar moest toch vertrekken.