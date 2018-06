Van Marwijk treft topfavoriet: ‘Normaal verliezen we acht of negen keer'

Bert van Marwijk begint zaterdag aan zijn tweede WK als bondscoach. De geboren Deventenaar staat voor de loodzware taak Australië in een groep met Frankrijk, Peru en Denemarken naar de laatste zestien te loodsen. De Socceroos beginnen het toernooi met een wedstrijd tegen Frankrijk en volgens Marwijk kan de Australische ploeg zijn borst natmaken.

De oefenmeester beseft dat zijn elftal zaterdagmiddag niet de favoriet zal zijn. "Als we tien keer tegen Frankrijk spelen, verliezen we normaal gesproken acht of negen keer", wordt hij op een persconferentie geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. “Maar we hebben de afgelopen weken hard gewerkt, zodat we in een situatie komen waarin we misschien nog steeds vijf of zes keer verliezen, maar soms ook kunnen winnen."

Van Marwijk is zich bewust van de kwaliteiten van Frankrijk, dat als een van de eindfavorieten begint in Rusland. "We moeten goed georganiseerd zijn en geconcentreerd spelen. Niet voor vijf, tien, vijftien, twintig of dertig minuten, maar voor negentig minuten plus de extra tijd. Daar hebben we hard aan gewerkt. We moeten fit zijn, zowel fysiek als in het hoofd."

Van Marwijk zag Saudi-Arabië, het land dat hij nota bene zelf naar het WK leidde, op de openingsspeeldag van het toernooi met 5-0 onderuitgaan tegen gastland Rusland. Het land uit het Midden-Oosten werd met de grond gelijkgemaakt, maar Van Marwijk vreest niet voor een vergelijkbaar scenario voor Australië tegen Frankrijk. "Als ik zo denk, kunnen we net zo goed helemaal niet spelen”, besluit hij.