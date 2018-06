Watford pikt directe concurrent voor Janmaat op in Spanje

Marc Navarro zet zijn loopbaan voort in de Premier League. Watford maakt vrijdagmiddag via de officiële kanalen bekend de 22-jarige rechtsback over te nemen van Espanyol, waar zijn contract nog doorliep tot halverwege 2021. Navarro heeft een contract voor vijf seizoenen getekend op Vicarage Road.

Met Navarro haalt Watford een directe concurrent in huis voor Oranje-international Daryl Janmaat, al laat de Engelse club weten dat de Spanjaard ook uit de voeten kan als centrale verdediger. Hij is na Ben Wilmot en Gerard Deulofeu alweer de derde zomerse aanwinst van Watford, dat met Javi Gracia eveneens een Spaanse manager heeft.

Navarro doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Espanyol en debuteerde in januari 2017 in de hoofdmacht van de club. Hij speelde uiteindelijk 36 officiële wedstrijden voor los Pericos, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists. De afgelopen voetbaljaargang kwam hij negentien keer in actie in LaLiga, waarvan tienmaal als basisspeler.