Bas Dost staat zeer sterk tegen ‘ongeleid projectiel’: ‘Dat is toch not done?’

Bas Dost wil een contractontbinding bij Sporting Portugal nadat de spits, net als zijn teamgenoten, vorige maand is aangevallen door circa vijftig hooligans, waarbij de Nederlander een hoofdwond opliep. Voorzitter Bruno de Carvalho wil voorlopig niet meewerken, maar volgens sportadvocaat Roberto Branco Martins staat Dost in zijn recht: “Als dit geen just cause is, wat dan wel?”

“Hij staat sterk in deze zaak”, vervolgt de 41-jarige jurist in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Er is een onwerkbare situatie ontstaan.” De advocaat weet dat inmiddels meer spelers willen vertrekken. “Dit is een unieke zaak. Er is geen jurisprudentie van een dergelijke situatie.’’ Juridisch draait het om de vraag of Dost en consorten een just cause, een rechtvaardige reden, hebben om onder hun contract uit te komen.

Branco Martins twijfelt daar niet aan en noemt de zaken op die in het voordeel spreken van Dost. “De wijze waarop de president via social media heeft gecommuniceerd. Hij heeft het internet gezocht om zijn toorn over de spelers uit te storten waardoor ze bij de supporters in een kwaad daglicht zijn gezet. De wijze waarop de president spelers heeft benaderd. Er zijn getuigenverklaringen dat hij helemaal los is gegaan tegen individuele spelers. Ze werden door de president geïntimideerd en voelden zich niet meer veilig.”

Afgelopen week zette De Carvalho nog een WhatsApp-conversatie met de zaakwaarnemer van Dost op Facebook. “Dat is toch not done? Als je gaat kijken naar ondersteunend bewijs, dan heeft hij zoveel berichten op sociale media gegooid en zoveel interviews gegeven waarin hij van links naar rechts gaat, dat hij heerlijke producties heeft gecreëerd voor advocaten. Een ongeleid projectiel.”