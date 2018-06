Uruguay wint in extremis na gemiste kansen van Suárez

Uruguay heeft vrijdagmiddag nipt gewonnen van Egypte. Beide landen hadden in het Central Stadium in Jekaterinburg mogelijkheden om met de zege aan de haal te gaan. Met name Luis Suárez was bij tijd en wijle gevaarlijk, maar de spits kon geen treffer produceren, in tegenstelling tot José Maria Giménez: 0-1. Door de minimale zege vindt Uruguay de aansluiting met Rusland in Groep A.

Rusland won donderdag de openingswedstrijd van het WK met 5-0 van Saudi-Arabië en groepsgenoten Uruguay en Egypte vervolgden vrijdagmiddag de strijd. Laatstgenoemde land moest dit wel doen zonder sterspeler Mohamed Salah. De aanvaller van Liverpool had nog teveel last van een schouderblessure en was niet terug te vinden in de basisopstelling van de Afrikanen. Zonder Salah had Egypte in de eerste helft weinig in te brengen en bleek Uruguay het betere van het spel te hebben.

De Zuid-Amerikanen kwamen er verschillende keren gevaarlijk door, maar Mohamed El-Shenawy wist in de eerste helft zijn doel schoon te houden. De Uruguayanen hadden het vizier niet op scherp staan. De grootste kans was voor Suárez. De aanvaller van Barcelona had alle tijd bij een corner, maar schoot tot verbazing van het gehele stadion in het zijnet. De misser van Suárez was het spectaculairste moment in een duel dat zich vooral ver weg van beide goals afspeelde.

Nadat scheidsrechter Björn Kuipers had gefloten voor de start van de tweede helft, leek Uruguay snel te scoren, maar Suárez kon wederom het net niet vinden. Naarmate de tijd verstreek, kreeg Egypte meer grip op de wedstrijd, maar tot grote kansen kwam de ploeg van Héctor Cúper nauwelijks. Het wachten was op Salah, maar de aanvaller bleef op de bank. Terwijl Egypte sterker begon te worden, was het Suárez die voor de zoveelste keer voor gevaar stichtte.

De spits ontving een steekpass op maat en probeerde langs de doelman te dribbelen, maar El-Shenawy profiteerde van het getreuzel van Suárez en kon ingrijpen. Tien minuten voor tijd was Edinson Cavani gevaarlijk met een knal van afstand, maar wederom wist El-Shenawy een poging van de Uruguayanen onschadelijk te maken. Uiteindelijk moest Egypte toch het hoofd buigen, want José Maria Giménez kopte zijn ploeg vlak voor tijd naar de drie punten.