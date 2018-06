‘Cristiano Ronaldo gaat akkoord met monsterboete en celstraf van twee jaar’

Cristiano Ronaldo is akkoord gegaan met een monsterboete van 18,8 miljoen euro en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar, zo meldt de Spaanse kwaliteitskrant El Mundo vrijdagmiddag. De aanvaller annex Portugees international van Real Madrid werd vervolgd door het Spaanse gerecht voor belastingontduiking.

Eerder dit jaar stelden Ronaldo’s advocaten een schikking van 3,8 miljoen euro, plus een bekentenis van de overtreding voor, in ruil voor het laten vallen van strafrechtelijke procedures. Het Spaanse Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) veegde dat voorstel echter direct van tafel. Nu zouden alle betrokken partijen een deal overeengekomen zijn voor een bedrag dat vijf keer zo hoog ligt.

De aanklagers beweren dat Ronaldo tussen 2011 en 2014 vier keer de belastingen ontdook, goed voor bijna vijftien miljoen euro. In juli vorig jaar verscheen de Portugees voor de rechtbank in Madrid. “Ik betaal altijd wat ik moet betalen, ik doe het op de juiste manier en ik zal dat blijven doen”, verklaarde hij toen.

De voorwaardelijke celstraf die Ronaldo krijgt, wordt omgezet in een 'effectieve straf' indien hij zich in de toekomst nog eens schuldig zou maken aan een soortgelijk vergrijp. Mensen met een blanco strafblad hoeven een dergelijke straf niet uit te zitten in Spanje.