Celtic breekt clubrecord na akkoord met Paris Saint-Germain

Odsonne Edouard is speler van Celtic. De landskampioen van Schotland meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de Franse spits voor vier jaar heeft getekend. De twintigjarige aanvaller komt over van Paris Saint-Germain. Naar verluidt heeft Celtic het clubrecord verbroken om de jongeling definitief binnen te hengelen.

Vorig seizoen huurde Celtic Edouard al van PSG. De voorbije voetbaljaargang kwam het talent tot 29 wedstrijden voor Celtic, met 11 treffers als resultaat. The Hoops hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld men heeft overgemaakt aan de Franse topclub, maar naar verluidt gaat het om bijna zeven miljoen euro, een clubrecord voor de Schotten.

“Vanaf het moment dat ik Celtic binnenstapte, voelde de club als mijn thuis. Ik ben hartelijk welkom geheten door iedereen bij de club en ook de fans hebben mij geweldig gesteund. Celtic is een van de grootste clubs ter wereld, ik wilde zo graag dat mijn transfer definitief zou worden. We willen er alles aan doen om de fans nog meer succes te gunnen”, reageert Edouard op de clubsite van de Schotse topclub.

Brendan Rodgers, manager van Celtic, is blij met de definitieve komst van Edouard. “We zijn verheugd om een dergelijke grote aankoop te doen. Odsonne is een van de beste jonge spelers met wie ik heb gewerkt en een van de beste in Europa. De fans weten waartoe hij in staat is. Ik weet zeker dat hij volgend seizoen wederom een belangrijke speler voor ons is”, besluit de voormalig manager van Liverpool.