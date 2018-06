‘Reza’: ‘We hebben van grotere ploegen dan Marokko gewonnen’

Marokko speelt vrijdag het eerste WK-duel sinds 1998, toen men in een groep met Brazilië, Noorwegen en Schotland nipt tekort kwam. De nu al achttien interlands ongeslagen Noord-Afrikanen stuiten in de eerste groepswedstrijd op Iran, dat met Alireza Jahanbakhsh en Reza Ghoochannejhad over twee Eredivisie-spelers beschikt. Laatstgenoemde respecteert Marokko, maar wijst in onderstaande video op de kracht van Iran.