AZ pikt doelman op uit Jupiler League: ‘Had al snel goed gevoel bij deze club’

AZ heeft vrijdag Rody de Boer vastgelegd, zo melden de Alkmaarders via de officiële kanalen. De keeper tekende een contract tot medio 2022. De twintigjarige De Boer was afgelopen seizoen een vaste kracht bij het goed presterende Telstar in de Jupiler League. De jeugdinternational begint bij AZ als tweede keeper.

Bij de nummer zes van van het afgelopen Jupiler League-seizoen hield de doelman in 37 wedstrijden 11 keer zijn doel schoon. “Ik had na gesprekken met mensen binnen AZ al snel een goed gevoel bij deze club”, laat De Boer na de ondertekening weten op de site van zijn nieuwe werkgever. “De trainingen zijn hier op een veel hoger niveau, dus daar ga ik veel van leren. Wanneer ik na komend seizoen tevreden ben? Als ik mijn debuut in het eerste elftal gemaakt heb.”

“Met Rody hebben we echt een allround keeper binnengehaald”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. “We merkten dat hij vastberaden was om naar AZ te gaan. We zijn blij dat Rody ervoor gekozen heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling bij ons te maken.” Piet Buter, technisch directeur van Telstar, zag een transfer wel aankomen. “Het is natuurlijk geen verrassing dat Rody op vele lijsten stond.”

“Rody heeft een uitstekend seizoen gehad, en had een groot aandeel is ons prachtige seizoen. Een stap omhoog gunnen wij Rody van harte. Het is nu aan Rody zelf om de verwachtingen waar te maken, en daar heb ik veel vertrouwen in. Uiteraard zullen wij Rody enorm gaan missen, maar wij zullen deze positie ook weer goed in kunnen vullen.”