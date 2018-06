Zoekend AZ heeft extra optie na officiële mededeling van PSV

PSV moet op zoek naar een nieuw hoofd van de jeugdopleiding. Pascal Jansen stopt er na een jaar mee, zo meldde de Eindhovense club vrijdagmorgen. De 45-jarige Almerenaar, die vorig jaar de naar de KNVB vertrokken Art Langeler opvolgde, is tot de conclusie gekomen dat hij liever als trainer op het veld staat. Volgens Voetbal International komt Jansen in aanmerking voor een functie bij AZ.

AZ ziet in Jansen de beoogde assistent-trainer bij het eerste elftal, naast hoofdtrainer John van den Brom en assistant-trainer Arne Slot. Afgelopen seizoen was Leroy Echteld de tweede assistent, maar hij gaat mogelijk een andere functie binnen AZ vervullen of als jeugdtrainer bij Paris Saint-Germain aan de slag. Denny Landzaat was de beoogde nieuwe assistant, maar hij koos voor het assistentschap bij Feyenoord.

“Ondanks dat ik een mooi jaar heb gehad, moet ik toch constateren dat het trainerschap, het dagelijks werken met een groep, dichter bij me staat”, lichtte Jansen, die al langer bij PSV werkt en eerder onder meer Jong PSV onder zijn hoede had, toe. “Daarover heb ik open gesprekken met Toon Gerbrands en Marcel Brands gevoerd. Uiteindelijk is ontbinding van mijn contract de uitkomst. Ik dank PSV voor vijf prachtige jaren. Ik kijk met een goed gevoel terug.”

Jansen had eerder twee jaar het hoogste jeugdteam PSV onder zijn hoede en coachte ook twee seizoenen Jong PSV in de Jupiler League. Het vertrek van de Almerenaar volgt enkele weken nadat technisch manager Marcel Brands van PSV naar Everton vertrok. Bovendien staat hoofdtrainer Phillip Cocu volgens diverse media in de belangstelling van Fenerbahçe.