PSV heeft beet na miljoenenakkoord met Manchester City

PSV lijft José Angelino in, zo meldt de Eindhovense club vrijdagmiddag. De 21-jarige linkerverdediger komt over van Manchester City en speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij NAC Breda. PSV betaalt ruim vijf miljoen euro voor hem.

In een uitgebreid interview met PSV TV vertelt Angeliño blij te zijn bij PSV te zijn: "Ik wilde bij een topclub terecht komen, en dat is gelukt. Het is mooi om onderdeel uit te maken van een succesvol team." Voor de 21-jarige linkspoot is PSV alweer de zevende club uit zijn loopbaan. Angeliño speelde in de jeugd van Deportivo la Coruña en maakte in 2013 de overstap naar Manchester City, dat hem verhuurde aan achtereenvolgens New York City FC, Girona, Real Mallorca en NAC.

Angeliño speelde in totaal 35 officiële wedstrijden voor NAC Breda en maakte daarin drie doelpunten en leverde bovendien zeven assists. PSV had in de winterstop ook al verregaande interesse in Angeliño, maar destijds vroeg Manchester City een transfersom van tien miljoen euro, waaraan de Eindhovenaren niet wilden voldoen. PSV wilde namelijk niet verder gaan dan vijf miljoen euro en Manchester City heeft daar inmiddels genoegen meegenomen.

Angeliño is bij PSV de opvolger van Joshua Brenet, die onlangs de overstap naar TSG 1899 Hoffenheim maakte. De regerend landskampioen versterkte zich eerder al met verdediger Nick Viergever van Ajax en doelman Lars Unnerstall, die komend seizoen wel weer wordt gestald bij VVV-Venlo.