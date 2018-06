‘Het was heel zwaar om Suárez dood, huilend en gevallen te zien’

Uruguay neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Egypte, Saudi-Arabië en Rusland en Diego Godin heeft er vertrouwen in dat het Zuid-Amerikaanse land kan doorstoten naar de knockout-fase. Godin ziet in Luis Suárez een van de belangrijkste krachten. De spits van Barcelona werd op het WK van 2014 naar huis gestuurd na een beet aan het adres van Giorgio Chiellini, een straf die disproportioneel was volgens Godin.

“Luis is momenteel waar hij is vanwege zijn persoonlijkheid: je ziet dat hij boos wordt, zich gaat ergeren, hij vecht, hij protesteert, hij strijdt. Als hij zo niet was, was hij niet de speler die hij nu is”, begint de verdediger van Atlético Madrid in gesprek met The Guardian. Godin zag de kansen van Uruguay op het winnen van het WK slinken met het vertrek van zijn landgenoot.

“Ten eerste verloren we onze beste speler. Ten tweede: alles wat er daarna gebeurde, had invloed, bij Luis én bij ons. Het was heel zwaar om mee te maken, om hem dood, huilend en gevallen te zien, weg van het WK. Het hele land was verontwaardigd. Kijk, ik zeg niet dat hij geen fout heeft gemaakt. Hij heeft het zelf toegegeven. Maar ik heb nog steeds hetzelfde oordeel, net als de meeste Uruguayanen.”

Niet alleen kwam Suárez niet meer in actie op het WK; de aanvaller werd vier maanden geschorst door de FIFA. “Het was erg, erg, erg onrechtvaardig. Voor een ‘aanval’ krijg je misschien vier wedstrijden. Ze haalden hem weg bij het WK, ze schopten hem weg als een hond. Het was disproportioneel en onrechtvaardig. Niemand kan dat gevoel van onrechtvaardigheid wegnemen”, besluit Godin.