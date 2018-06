‘Waren er ook zoveel klachten geweest als Van Dijk Ronaldo had geblesseerd?’

De afgelopen maand is er het nodige gezegd en geschreven over de rol van Sergio Ramos in de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1). Na een ingreep van de Spaanse verdediger liep Mohamed Salah een schouderblessure op, waardoor hij het veld moest verlaten. Jamie Redknapp vraagt zich af of er ook zoveel om te doen was geweest als bijvoorbeeld Virgil van Dijk iemand had geblesseerd.

“Of je hem nu mag of niet, hij speelt altijd op het randje. Kijk naar wat hij bereikt heeft in zijn carrière. Hij heeft zijn kwaliteiten optimaal benut. Bekijk even zijn erelijst, hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt en is een echte winnaar”, zegt Redknapp in gesprek met Goal. “Waren er ook zoveel klachten geweest als aan de andere kant Van Dijk Cristiano Ronaldo had geblesseerd? Zo is het voetbal soms.”

“Het hoeft niet altijd op een fraaie manier te gaan, maar iemand wil wel koste wat het kost winnen”, vervolgt de oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. In aanloop naar volgend seizoen versterkte Liverpool zich reeds met Fabinho en Naby Keïta, maar volgens Redknapp moet er absoluut nog een nieuwe doelman bijkomen. Loris Karius schutterde in de Champions League-finale met twee dramatische blunders.

“Ik denk dat ze mee kunnen doen, maar Manchester City gaat zich ook versterken en dat is een probleem voor iedereen. Liverpool heeft in ieder geval een doelman nodig, dat lijkt me overbodig om te zeggen. De situatie van Karius is heel treurig, maar ik weet niet hoe hij terug zal komen van de gebeurtenissen in de finale. In defensief opzicht hebben ze met Van Dijk een fantastische speler, hij is een geweldige aanwinst”, besluit Redknapp.