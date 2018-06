Ron Jans: ‘Ik vind het vooral heel erg jammer dat het zover heeft moeten komen’

Lars Veldwijk gaat mogelijk bij Sparta Rotterdam aan de slag, zo werd donderdag bekend. De 27-jarige spits mag ondanks een doorlopend contract tot medio 2020 transfervrij vertrekken bij FC Groningen. Zaakwaarnemer Patrick Poldervaart laat weten dat de overgang nog niet definitief is.

“Het is absoluut nog niet in een vergevorderd stadium, maar het klopt wij met Sparta in gesprek zijn. En inderdaad, de intentie is er om er samen uit te komen”, vertelt de belangenbehartiger vrijdag in gesprek met RTV Noord. Met het naderende vertrek van Veldwijk komt er voor hem na een jaar een einde aan zijn dienstverband bij de Trots van het Noorden.

De aanvaller kwam in juli vorig jaar over van het Belgische KV Kortrijk en kan terugkijken op een weinig geslaagde periode in Groningen. Doordat hij in de wedstrijd tegen ADO Den Haag weigerde in te vallen werd hij door toenmalig trainer Ernest Faber uit de selectie gezet.

De spits kwam daarna nogmaals negatief in het nieuws toen hij zijn geslachtsdeel liet zien voor de camera van vriendin en vlogster Monica Geuze. Manager technische zaken Ron Jans had in een eerder stadium al laten weten dat Veldwijk transfervrij de club kan verlaten en vrij is om met andere clubs te praten.

“Ik vind het vooral heel erg jammer dat het zover heeft moeten komen. Toen ik een berichtje van zijn zaakwaarnemer kreeg dat Lars en Sparta met elkaar praten had ik absoluut niet zoiets van opluchting”, benadrukt Jans aan de regionale omroep.