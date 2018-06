‘Fenerbahçe benadert Cocu, maar meldt zich nog niet bij PSV'

Fenerbahçe heeft Phillip Cocu benaderd om de nieuwe trainer te worden, zo weten het Eindhovens Dagblad, het Algemeen Dagblad en Voetbal International te melden. De 47-jarige oefenmeester heeft reeds gesprekken achter de rug met de Turkse topclub. Fenerbahçe heeft zich voorlopig echter nog niet bij PSV gemeld.

Om die reden kunnen de Eindhovenaren voorlopig weinig anders doen dan de ontwikkelingen afwachten. Het contract van Cocu bij PSV loopt nog tot medio 2019 en de club zou willen praten over een eventueel vertrek van de oefenmeester. Cocu is zelf bereid om na te denken over een overstap naar Fenerbahçe. Na het behalen van de landstitel afgelopen seizoen liet hij nog weten dat hij de intentie had om in Eindhoven te blijven.

“Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij PSV en heb alweer zin om te kijken of we volgend seizoen iets kunnen bereiken in Europa. Ik heb het karakter om tien jaar bij PSV te werken”, sprak Cocu onlangs in een interview met het Algemeen Dagblad. De oud-middenvelder staat sinds 2013 aan het roer bij PSV en werd in de afgelopen vijf jaar drie keer kampioen. Die prestaties hebben hem klaarblijkelijk op de radar gebracht bij Fenerbahçe, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse Süper Lig.

Overigens heeft Fener met Aykut Kocaman voorlopig nog een trainer, wiens contract tot medio 2019 loopt. Indien Cocu in Istanbul de opvolger van Kocaman wordt, verwacht men dat PSV Mark van Bommel zal aanstellen als nieuwe trainer. Hij is momenteel als assistent van Bert van Marwijk bij Australië actief op het WK en werkte afgelopen seizoen bij de Onder-19 van de Eindhovenaren.