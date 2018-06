‘We hebben het tegen Nederland gezien, maar goed dat was Nederland'

Na tien wedstrijden in kwalificatiegroep A stond Frankrijk fier bovenaan met 23 punten. Les Bleus wist Oranje over twee wedstrijden zelfs met 5-0 (0-1 en 4-0) aan de kant te zetten, speelde daarmee een grote rol in de uitschakeling van Nederland en is een van de favorieten voor het behalen van de eindzege in Rusland. Verslaggever Justus Dingemanse sprak voor Voetbalzone in aanloop naar het toernooi onder meer met voormalig internationals Rafael van der Vaart (109 caps) en Pierre van Hooijdonk (46 caps) die deze zomer als analist aanschuiven bij de NOS en vroeg hen naar hun bespiegelingen en verwachtingen van de Fransmannen.