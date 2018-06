Drie Saudische spelers ontvangen boete na afgang in openingswedstrijd

Saudi-Arabië sloeg in de openingswedstrijd van het WK een modderfiguur en verloor met 5-0 van gastland Rusland. Adel Izzat, president van de Saudische voetbalbond, kondigt aan dat de beschamende nederlaag niet zonder gevolgen zal blijven. Drie spelers zullen een boete ontvangen naar aanleiding van de verliespartij in het Luzhniki Stadion.

“We zijn heel teleurgesteld door de nederlaag. Dit is een resultaat dat ons uiteraard niet zint en het laat niet zien dat we ons goed voorbereid hebben op het toernooi. Doelman Abdullah Al-Mayuf, spits Mohammad Al-Sahlawi en verdediger Omar Havsawi zullen in ieder geval een boete ontvangen naar aanleiding van deze wedstrijd”, laat een verbolgen Izzat weten in gesprek met NTV.

Turki al-Sheikh, de hoogste sportbaas van Saudi-Arabië, deed daar nog een schepje bovenop door te stellen dat geen enkele speler meer dan één miljoen riyals, omgerekend 160.000 euro, waard is. “We hebben alles gedaan wat we konden voor de spelers van het nationale team. We betalen al drie jaar lang alle kosten, hebben een staf van wereldklasse geformeerd en stelden een geweldige bondscoach aan, maar ze hebben niet eens vijf procent van het vereiste niveau gehaald.”

“We moeten de realiteit, hun kwaliteiten en capaciteiten accepteren”, zegt Al-Sheikh in een video op Twitter. Hij kondigt tevens aan dat er nu duizend Saudische mannen tussen de twaalf en zestien jaar moeten gaan trainen om een sterk nationaal team te creëren. Na de nederlaag tegen Rusland wachten voor Saudi-Arabië nog wedstrijden tegen Uruguay en Egypte.