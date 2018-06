‘Juve komt in zoektocht naar opvolger Alex Sandro uit bij Oranje-international’

Juventus gaat een poging wagen om Patrick van Aanholt los te weken bij Crystal Palace, zo weet ESPN te melden. Bij la Vecchia Signora houdt men rekening met een zomers vertrek van Alex Sandro, die in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United staat. Om die reden is Juventus bezig om een lijstje met mogelijk opvolgers samen te stellen.

Waar het vertrek van Alex Sandro nog allerminst zeker is, raakt Juventus in ieder geval wel Kwadwo Asamoah kwijt. De Ghanees international gaat de kampioen van Italië transfervrij verruilen voor Internazionale. Om die reden wil Juventus dus graag een versterking voor de linksbackpositie binnenhalen en tijdens de interland tussen Slowakije en Oranje (1-1) heeft men het oog laten vallen op Van Aanholt.

Zijn snelheid, veelzijdigheid en aanvallende instelling hebben indruk gemaakt bij Juventus. Crystal Palace zal Van Aanholt echter niet zonder slag of stoot laten gaan. Het contract van de vleugelverdediger bij the Eagles loopt nog tot medio 2021, waardoor Juventus mogelijk diep in de buidel moet tasten om de achtvoudig international van Oranje los te weken bij Crystal Palace.

Afgelopen seizoen speelde Van Aanholt totaal 32 wedstrijden, waarin hij vijf doelpunten en één assist leverde. Crystal Palace nam de verdediger in januari 2017 voor circa 10,5 miljoen euro over van Sunderland. The Black Cats hadden Van Aanholt tweeënhalf jaar eerder weggehaald bij Chelsea, waar hij al op jonge leeftijd terechtkwam. De verdediger wist echter nooit door te breken in het eerste elftal van the Blues en werd totaal vijf keer verhuurd.