‘Wat Hakim Ziyech heeft gedaan is echt niet kinderachtig’

In Rusland wordt het WK 2018 afgewerkt en Nederland is helaas een pijnlijke afwezige. 32 andere landen zijn wel van de partij waaronder Marokko met Hakim Ziyech in de gelederen. Voetbalzone blikt alvast vooruit op het toernooi van Ziyech met straatvoetballer Soufiane Touzani die de Marokkaanse middenvelder goed kent.