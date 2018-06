‘Ik wens Ziyech succes bij het vinden van de best mogelijke club'

Marokko begint vrijdag met een wedstrijd tegen Iran aan het WK en er wordt bij de Leeuwen van de Atlas veel verwacht van Hakim Ziyech. De middenvelder van Ajax lag een tijdje geleden nog overhoop met bondscoach Hervé Renard, maar hij laat zich nu lovend uit over Ziyech. “We begrijpen elkaar nu erg goed”, stelt de keuzeheer op de persconferentie voorafgaand aan het eerste groepsduel.

“In het verleden hadden we problemen, maar nu is alles perfect. Hij is een zeer belangrijke speler voor ons”, wordt Renard geciteerd door Voetbal International. “Voor een coach als ik is het geweldig om zo'n speler te hebben. Want elke dag, tijdens de kwalificatiewedstrijden en de voorbereiding, gaf hij blijk van een talent dat weinig andere spelers hebben. Hij ziet veel dingen eerder dan andere spelers. Hij is een fantastische speler.”

Ziyech lijkt komende zomer een transfer te gaan maken, aangezien hij openstaat voor een nieuwe uitdaging. AS Roma zou één van de clubs zijn die hem weg wil kapen bij Ajax. Renard laat doorschemeren dat zijn sterspeler voor een transfer staat. “Ik wens hem succes bij het vinden van de best mogelijke club. Hij heeft het talent en de kwaliteiten om voor een mooie club te spelen.”

Het WK biedt Ziyech een goede kans om zich in de kijker te spelen. Om de volgende ronde te bereiken zal Marokko ook nog moeten afrekenen met Portugal en Spanje, die het vrijdagavond tegen elkaar opnemen. De formatie van Renard bleef in de laatste achttien wedstrijden ongeslagen en leed een jaar geleden zijn laatste nederlaag tegen Kameroen.