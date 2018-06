Lozano getipt als revelatie van het WK: ‘Ik weet waartoe hij in staat is’

Het Mexico van Hirving Lozano begint komende zondag met een wedstrijd tegen Duitsland aan het WK in Rusland. Érick Gutiérrez verwacht veel van de aanvaller van PSV bij de Mexicanen. De 23-jarige middenvelder groeide samen met Lozano op en doorliep met hem de jeugdopleiding van het Mexicaanse CF Pachuca.

“Chucky kan de revelatie van het toernooi worden. Hij is enorm gegroeid afgelopen seizoen”, zegt Gutiérrez in gesprek met verschillende Mexicaanse media. Met zeventien treffers werd Lozano in zijn eerste seizoen bij PSV direct clubtopscorer. De vleugelaanvaller leverde daarnaast elf assists namens de Eindhovenaren, die hem vorige zomer overnamen van Pachuca.

“We kennen elkaar praktisch al van jongs af aan. Ik weet waartoe hij in staat is. Hij is heel avontuurlijk, het maakt hem niet uit wie er voor hem staat”, vervolgt de middenvelder, die als vervanger van de geblesseerde Diego Reyes aan de selectie van Mexico werd toegevoegd. “Hopelijk speelt Chucky een geweldig WK en helpt hij Mexico ver te kunnen komen in het toernooi.”

Na het duel met Duitsland wachten voor Mexico nog groepswedstrijden tegen Zuid-Korea en Zweden. In aanloop naar het WK werkten de Mexicanen oefeninterlands af tegen Wales (0-0), Schotland (1-0 winst) en Denemarken (2-0 nederlaag).