Williams steekt middelvinger op: ‘Dit is gezien door miljoenen kinderen’

Onder anderen Robbie Williams verzorgde donderdag de openingsceremonie van het WK. De Britse popzanger zocht tijdens het optreden een camera op en stak zijn middelvinger op, naar alle waarschijnlijkheid bedoeld voor de mensen die hem hadden bekritiseerd omdat hij ging optreden in het land van Vladimir Poetin.

Parlementsleden vonden dat Williams zich had moeten terugtrekken en ook voormalig topinvesteerder Bill Browder toonde zich kritisch: “Er zijn veel manieren om geld te verdienen, Robbie Williams. Maar je ziel verkopen aan een dictator hoort daar niet bij”, schreef Browder, die verwees naar de oorlog in Oost-Oekraïne, MH17 en tevens de namen van de overleden advocaat Sergei Magnitsky en politicus Boris Nemtsov noemde.

Gezien zijn middelvinger voor een miljoenenpubliek leek Williams zich maar weinig aan te trekken van alle kritiek. Wel heeft Fox via de Hollywood Reporter zijn excuses aangeboden: “Het was een nieuwswaardig evenement dat werd geproduceerd door een derde partij en daardoor live is meegenomen op onze zender.”

“Omdat het live was, wisten we niet wat er zou gebeuren tijdens de uitvoering van Williams. We bieden onze excuses aan”, aldus een woordvoerder. Williams kreeg op Twitter de nodige kritiek te verduren. Zo stelde schrijfster Kiran Manral dat het voor ouders moeilijk is om dit gedrag uit te leggen aan de ‘nakomelingen’ en zakenman Sadaf Sayeed tweette: “Dit is allemaal bekeken door miljoenen kinderen. Erg classy Robbie.”