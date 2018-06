‘Hij zit op de toppen van zijn kunnen en is de perfecte aanwinst voor United’

Gareth Bale wordt de laatste tijd nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid. Manchester United wordt genoemd als mogelijke bestemming en Dwight Yorke zou de komst van de Welshman toejuichen. “Geen spelers past beter bij ons dan Bale”, wordt de oud-spits geciteerd door Sport Review.

“Er zijn altijd goede kandidaten waar naar gekeken moet worden, maar Bale is een speler die indruk maakt op mij. Hij heeft de juiste leeftijd, zit momenteel op de toppen van zijn kunnen en is de perfecte aanvulling voor de huidige selectie van Manchester United”, stelt Yorke. Bale liet doorschemeren dat hij openstaat voor een vertrek bij Real Madrid om elder vaker aan spelen toe te komen.

Met Diogo Dalot en Fred haalde Manchester United tot dusver twee spelers binnen. “We weten nog niet zoveel over die twee spelers, ze zijn nog niet getest in de Premier League. José Mourinho zoekt naar manieren om Manchester United te versterken en probeert zo snel mogelijk zaken te doen, zoals altijd. Ieder team lijkt zich momenteel met tien procent te versterken, maar Manchester City heeft iets neergezet waar United op moet reageren.”

“Dat gaan we komende zomer zien en hetzelfde geldt voor Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal. Ook zij moeten het gat met City zien te dichten”, besluit Yorke. Na de komst van Julen Lopetegui als trainer van Real Madrid zou er snel duidelijkheid moeten komen over de toekomst van Bale in de Spaanse hoofdstad. Zijn contract bij de Koninklijke loopt momenteel nog tot medio 2022.