‘Wat er gebeurt als we winnen? Dan wordt het een gekkenhuis’

Reza Ghoochannejhad staat vrijdag met Iran tegen Marokko. Als het team van Carlos Queiroz wint, dan wordt het een ‘gekkenhuis’ in het thuisland, vertelt de aanvaller van sc Heerenveen aan Omnisport. Verder vertelt hij over de waarde die de bondscoach heeft gehad voor het Iraanse voetbal en over zijn eerdere WK-deelname in Brazilië. Bekijk het volledige interview hieronder.