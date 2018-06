Kritiek op ‘songfestivalmores’ KNVB: ‘Ze maakten er een poppenkast van’

Op het FIFA-congres werd het WK 2026 afgelopen week toegewezen aan Mexico, de Verenigde Staten en Canada. De KNVB stemde op het bid van Marokko en Valentijn Driessen vindt dat de Nederlandse voetbalbond er een ‘poppenkast’ van gemaakt heeft. Hij stelt dat de KNVB niet één inhoudelijk argument kon opbrengen om op Marokko te stemmen.

“De KNVB ging dus niet voor kwaliteit terwijl ’kwaliteit’ juist in alle beslissingen voor het Nederlands elftal leidend moet zijn. De KNVB-top belijdt topvoetbal met de mond, niet met de daad getuige de songfestivalmores die hij erop nahoudt. Zo van: je kan niet zingen, maar ik vind je leuk, we gaan samen zo goed en straks stem jij op mij”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “De KNVB maakte er een poppenkast van en beledigde het Marokkaanse bid en passant.”

“De Nederlandse voetbalbond kon het namelijk niet opbrengen om maar één inhoudelijk argument te geven om op Marokko 2026 te stemmen”, vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. Hij is van mening dat bondsvoorzitter Michael van Praag ‘eerlijk en transparant’ had moeten zijn over het stemgedrag. “De Nederlandse stem voor Marokko was er een voor de bühne van de Marokkaanse gemeenschap. Een gemeenschap met heel veel leden bij de KNVB.”

“Leden, die trouwens op de voet worden gevolgd door de Marokkaanse voetbalbond. Zeker de talentvolle”, concludeert Driessen, die stelt dat een speciale afgezant spelers in de gaten hield en bewerkte om voor Marokko te kiezen. “Opgeleid door Eredivisie-clubs, kansen geschonken door de KNVB bij de nationale jeugdselecties en vervolgens kiezen voor Marokko. Allemaal legitiem, geen misverstand daarover, maar het zorgt wel voor een diepe frons als Van Praag verkondigt dat Marokko zoveel voor het Nederlandse voetbal heeft betekend.”