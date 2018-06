‘De keuze voor Oranje of Marokko gaat over afkomst of burgerschap’

In de laatste aflevering van MEE MET MAROKKO staat de wedstrijd tegen Iran centraal. Yassin Ayoub en twee oud-internationals vertellen hoe zij denken dat Iran verslagen kan worden. Verder krijgen we een antwoord op de vraag waarom Marokkaanse Nederlanders dikwijls voor De Leeuwen van de Atlas kiezen. En we proberen het volkslied van Marokko mee te zingen, maar dat blijkt niet gemakkelijk.