Van Duinen moet 30.000 euro inleveren en is ‘zeer ontstemd’

Mike van Duinen is ‘zeer ontstemd’ over de handelwijze van Excelsior, schrijft De Telegraaf. De club wil dat de spits afziet van een deel van de transfersom waar hij recht op heeft, anders gaat de transfer naar PEC Zwolle niet door.

Dat houdt in dat de 26-jarige Van Duinen bijna dertigduizend euro moet laten schieten. PEC Zwolle heeft het bod op de geboren Hagenaar inmiddels verhoogd naar 750.000 euro, maar Excelsior gaat volgens het dagblad dus alleen akkoord als Van Duinen dertigduizend euro aan zijn werkgever uit Kralingen laat.

Van Duinen liet zich donderdagochtend al kritisch uit over de club waarbij hij tot medio 2019 vastligt: “Ik heb nog een contract voor één seizoen en Excelsior heeft mij transfervrij gekregen. Ik kan mij nu verbeteren en de club wil er nóg meer geld uitslepen. Dat stuit me tegen de borst”, vertelde de aanvaller.

Van Duinen liet technisch directeur Ferry de Haan weten dat hij bereid is om een deel van het transferpercentage op te geven, maar Excelsior wil dus dat hij dit bedrag in zijn geheel vergeet. “Nu is het genoeg geweest”, werd Van Duinen geciteerd. Dit seizoen scoorde hij in 29 wedstrijden acht keer voor de Rotterdammers.