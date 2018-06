‘Ajax bereikt mondeling akkoord en breekt twee contracten open’

De technische staf van het eerste elftal van Ajax blijft onveranderd. De Telegraaf meldt dat de assistenten Aron Winter en Richard Witschge een mondeling akkoord hebben bereikt over een contractverlenging voor één seizoen.

De handtekeningen moeten nog op papier worden gezet, maar in principe heeft Erik ten Hag zijn technische staf dus rond. Alfred Schreuder had nog een contract tot medio 2019 bij TSG Hoffenheim, maar werd in januari voor ongeveer twee ton weggekocht door Ajax. Hij tekende tot 2020, maar Winter en Witschge hadden een aflopende verbintenis.

De 51-jarige Winter, voormalig middenvelder, keerde in de zomer van 2016 als coach van de Onder-19 van Ajax terug in Amsterdam en werd een jaar later doorgeschoven naar het eerste elftal waar hij Marcel Keizer ging assisteren. De staf bestond toen nog uit verder Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp, maar zij zijn inmiddels vertrokken.

De 48-jarige Witschge werd in februari van dit jaar op verzoek van Ten Hag voor de rest van het seizoen benoemd tot assistent. Als de samenwerking zou bevallen, zou het contract verlengd kunnen worden en dat gaat nu dus gebeuren. “Hij kent de jeugdspelers goed en vertolkt ook een soort rol als mentor”, vertelde Ten Hag eerder over Witschge.