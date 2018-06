‘Ziyech was te trots om nog voor het Nederlands elftal te spelen’

Hakim Ziyech is in Nederland geboren, maar toen hij moest kiezen voor welk land hij wilde uitkomen, koos hij voor Marokko. “Ik vroeg mezelf af: ‘waar gaat je hart naartoe? Ondanks dat ik in Nederland geboren ben, voel ik me Marokkaan. Dat gevoel begrijpen veel mensen niet”, zei de middenvelder in 2016 in Bureau Sport.

Ziyech werd in mei 2015 door Guus Hiddink opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de duels met de Verenigde Staten en Letland, maar moest geblesseerd afhaken. Vervolgens werd hij door Danny Blind niet meer geselecteerd en koos hij voor Marokko. Khalid Sinouh denkt dat Ziyech zich ook heeft laten beïnvloeden door het feit dat Blind hem links liet liggen, zo vertelt de oud-doelman in VI Oranje.

“Ziyech was honderd procent zeker te trots om nog voor Nederland te spelen. Wat zou het anders moeten zijn? Ik weet zeker dat hij voor Oranje had gespeeld als hij anders was behandeld. Uiteindelijk heeft hij gezegd: ‘jullie hebben het laten zitten, dat pik ik niet en dus kies ik voor Marokko’”, aldus de 43-jarige Sinouh, die tegenwoordig keeperstrainer is bij Wydad Casablanca.

“Blind en Marco van Basten hebben het verkeerd aangepakt. Het is honderd procent koppigheid (van Ziyech, red.) geweest, want iedereen weet dat Ziyech voor Marokko heeft gekozen omdat hij zich onheus bejegend voelde”, besluit Sinouh. De 25-jarige Ziyech staat inmiddels op vijftien interlands voor Marokko en maakte daarin acht doelpunten.