‘Clausule van Mertens vervalt: aanvaller blijft bij Napoli’

Het lijkt erop dat Dries Mertens deze zomer geen transfer maakt. De 31-jarige aanvaller heeft een gelimiteerde transfersom van 28 miljoen euro in zijn contract staan, maar die clausule verloopt in de nacht van donderdag op vrijdag.

Mertens verlengde zijn verbintenis in het Stadio San Paolo in mei 2017 en liet daar een clausule in opnemen die bepaalde dat buitenlandse clubs hem voor een vastgesteld bedrag van 28 miljoen kunnen overnemen. Sky Italia verzekert dat die clausule door niemand is geactiveerd en dat die tevens om 00.00 uur vervalt.

De 69-voudig international van België, die gelinkt werd aan onder meer Arsenal, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain en Atlético Madrid, gaat zijn tot medio 2020 doorlopende arbeidsovereenkomst waarschijnlijk op de korte termijn verlengen. Mertens heeft immers meermaals aangegeven erg gelukkig te zijn bij Napoli.

“Ik voel me echt goed in Napels. Ik heb nog twee jaar contract, dus daarna zien we wel”, vertelde Mertens vorige week vrijdag nog in het programma Dries Mertens: God in Napels op de Belgische zender Eén. Mertens speelde tot dusverre 235 wedstrijden voor i Partenopei en daarin was hij goed voor 90 doelpunten en 58 assists.