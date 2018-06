‘PSV sluit akkoord en laat aanvaller op huurbasis vertrekken’

Sam Lammers speelt komend seizoen voor sc Heerenveen. Zowel het Eindhovens Dagblad als de Leeuwarder Courant meldt dat de deal zo goed als rond is. Lammers moet enkel nog medisch worden gekeurd en wordt begin volgende week gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion.

Zaakwaarnemer John Lammers bevestigde woensdag al dat zijn cliënt ‘een goed gevoel’ had overgehouden aan het gesprek met Heerenveen: “Het gaat in zo’n gesprek niet alleen om wat voor plannen een club met een voetballer op het veld heeft, zoals de speelwijze, maar je wil dan ook weten wat voor type karakter tegenover je zit. Heerenveen was goed voorbereid. Maar dat gold ook voor bijvoorbeeld PEC Zwolle en NAC Breda.”

Naast Heerenveen, Zwolle en NAC toonden ook FC Emmen, VVV-Venlo en Heracles Almelo belangstelling, maar de 21-jarige spits vertrekt dus naar het Heerenveen van trainer Jan Olde Riekerink. Waarschijnlijk zullen de clubs overigens ook snel bekendmaken dat rechtsback Denzel Dumfries de overstap maakt naar het Philips Stadion.

Lammers, international van Jong Oranje, maakte in september 2016 in de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade zijn debuut in het eerste elftal van trainer Phillip Cocu. Hij staat inmiddels op drie doelpunten in achttien wedstrijden voor PSV 1.