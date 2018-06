Suárez 'volwassener' na 'Brazilië': 'Het is een les voor hem geweest'

De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabárez heeft zich in aanloop naar de openingswedstrijd van het WK tegen Egypte lovend uitgelaten over Luis Suárez. De aanvaller van Barcelona is volgens de 71-jarige keuzeheer de afgelopen jaren een stuk ‘volwassener’ geworden. Tabárez is van mening dat zijn sterspeler zich heeft ontwikkeld na de WK’s van 2010 en 2014.

Op beide eindtoernooien raakte Suárez in opspraak. Tijdens het WK van acht jaar geleden in Zuid-Afrika werd hij met rood van het veld gestuurd nadat hij een inzet van Ghana met zijn hand uit het doel hield. Ghana liet de strafschop die volgde onbenut, waarna Uruguay de halve finale bereikte. Vier jaar later beet hij tijdens de wedstrijd tegen Italië zijn tegenstander Giorgio Chiellini in zijn schouder, waarna het toernooi er voor hem opzat en hij een stevige schorsing kreeg.

“Wat er in Brazilië gebeurde is onderdeel van het leven. Het is een les voor hem geweest op weg naar zijn volwassenheid, niet alleen als voetballer maar ook buiten het veld”, aldus Tabárez op een persconferentie voor de wedstrijd tegen Egypte. Volgens de bondscoach is de ex-Ajacied klaar voor het WK. “Hij is goed voorbereid en ik ben ervan overtuigd dat hij aan al mijn verwachtingen gaat voldoen. Hij is niet alleen een geweldige speler, maar ook een slim en intelligent persoon. Hij benadert het WK op een volwassen manier en we gaan veel plezier aan hem beleven.”

Tegen Egypte treft Uruguay Mohamed Salah. De Egyptische sterspeler raakte in de Champions League-finale tegen Real Madrid geblesseerd aan zijn schouder, maar zal op tijd fit zijn voor de eerste groepswedstrijd op het WK. “Ik zal blij zijn als Salah speelt”, aldus Tabárez. “Deze wedstrijd betekent zo ontzettend veel voor hem. Je gaat je vanzelf solidair voelen aan hem. Maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in het voetbal.”