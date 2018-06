Benfica laat twee talenten gaan en verdient vijftien miljoen euro

Nottingham Forest heeft twee spelers gepresenteerd. De club uit de Championship, die dit seizoen op de zeventiende plaats eindigde, maakt donderdag bekend João Carvalho en Diogo Gonçalves te hebben overgenomen van Benfica.

De 21-jarige Carvalho heeft een contract voor vijf jaar getekend en kost vijftien miljoen euro. Met die transfersom is de aanvallende middenvelder de duurste aankoop ooit voor the Reds, die getraind worden door manager Aitor Karanka. Bovendien heeft Benfica een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen.

João Carvalho, international van Jong Portugal, komt uit de jeugdopleiding van Benfica en werd in 2017 een half jaar verhuurd aan Vitória Setúbal. In dienst van het eerste elftal van de club uit Lissabon kwam het talent tot twee assists in tien wedstrijden.

De 21-jarige Diogo Gonçalves gaat tijdelijk voor Nottingham spelen, want hij wordt voor een jaar gehuurd, met een optie tot koop. De linksbuiten, eveneens uitkomend voor de beloften van Portugal, draafde dertien keer op in het eerste van Benfica. Ook hij was daarin goed voor twee assists.