NEC zwaait middenvelder uit: contract bij Bulgaarse topclub

Janio Bikel heeft NEC verlaten. De 22-jarige middenvelder liep uit zijn contract in Nijmegen en heeft nu getekend bij CSKA Sofia. Bikel is de derde zomeraanwinst voor de Bulgaren, na doelman Dante Stipica en verdediger Steven Pereira.

De 24-jarige Pereira speelde voor MVV Maastricht en ook Bikel is dus afkomstig uit de Jupiler League. De voormalig jeugdinternational van Portugal speelde dit seizoen vijf wedstrijden in de tweede afdeling van Nederland en deed in de play-offs een vol duel mee tegen FC Emmen (4-0 verlies).

Bikel begon met voetballen bij Academia Vitalaise in Guinee-Bissau en kwam op zijn dertiende in de voetbalschool Torre Levante Orriols terecht in Valencia. Hij speelde zich in de kijker bij clubs als Espanyol, Villarreal en Valencia, maar verhuisde naar Nederland.

Bikel sloot zich op zijn vijftiende aan bij Heerenveen en debuteerde in maart 2015 in de hoofdmacht. Omdat hij te weinig aan spelen toekwam in het Abe Lenstra Stadion, maakte Bikel in 2015 de overstap naar NEC. Hij tekende voor drie seizoenen en vertrekt nu dus naar CSKA Sofia.