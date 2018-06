Pérez haalt uit naar ‘respectloze’ Spaanse bond en wijst naar Van Gaal

Julen Lopetegui werd een dag na zijn ontslag bij de nationale ploeg van Spanje gepresenteerd als nieuwe trainer van Real Madrid. Donderdag tijdens het persmoment heeft Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijk, stevig uitgehaald naar de Spaanse voetbalbond. Hij vindt het ontslag van Lopetegui onterecht en is van mening dat de bond Real Madrid respectloos heeft behandeld.

Pérez dacht dat Real Madrid er juist goed aan zou doen om nog voor de start van het WK bekend te maken dat Lopetegui de nieuwe coach zou worden. “Om het nog voor het WK wereldkundig te maken, dachten we transparant te zijn en speculatie en geruchten tijdens het toernooi te voorkomen”, aldus de voorzitter tijdens de presentatie, geciteerd door diverse aanwezige media.

Onlangs verlengde Lopetegui zijn contract nog tot medio 2020 bij de Spaanse bond. Dat hij heeft besloten om nog voor het WK akkoord te gaan met Real Madrid, heeft de voetbalbond besloten om vlak voor de eerste groepswedstrijd tegen Portugal tot een ontslag over te gaan. “We hadden een legitiem akkoord, alles was normaal geregeld”, aldus Pérez, die er niet aan had gedacht dat Lopetegui ontslagen zou worden toen woensdagochtend een persconferentie werd belegd. “We dachten dat het gewoon een persconferentie zou zijn met de voorzitter en Julen Lopetegui.”

Het liep anders. “Het bleek om de trots van de president te gaan, die Real Madrid respectloos heeft behandeld. Met Antonio Conte en Louis van Gaal is het vaker voorgekomen dat een trainer voor of tijdens het WK akkoord ging met een nieuwe club. We kunnen nog steeds niet begrijpen hoe dit akkoord invloed zou kunnen hebben op de spelers, die gewoon weer wereldkampioen willen worden en dat is ook iets wat wij allemaal graag willen.”