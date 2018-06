Martinez stuurt zondag laatste Rode Duivel naar huis: ‘Niet eerder’

België is eerder deze week aangekomen in Rusland, ter voorbereiding op de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Panama aanstaande maandag. Bondscoach Roberto Martinez maakte donderdag op de persconferentie een ontspannen indruk. Ondanks dat de aanloop naar het eindtoernooi voor de Rode Duivels niet volledig geruisloos is verlopen, zegt de Spaanse keuzeheer zich nergens druk om te maken en zich te focussen op de eerste wedstrijd.

Martinez beschikt over een bijna compleet fitte selectie. Alleen Thomas Vermaelen en Vincent Kompany stonden donderdag niet met de groep op het trainingsveld. De twee zijn nog niet volledig fit. “Voor Thomas en Vincent vonden we het beter dat ze individueel werkten in het hotel”, aldus Martinez. “We gaan ervoor zorgen dat ze zo fit mogelijk zijn om 24 uur voor de wedstrijd van Panama een correcte beslissing te nemen. Niet eerder. Pas zondag nemen we een beslissing over onze definitieve selectie van 23 spelers.”

Omdat Kompany en Vermaelen niet volledig fit zijn, is België met 24 spelers afgereisd naar Rusland. Wanneer beide verdedigers fit genoeg zijn, moet Laurent Ciman de groep verlaten. “Laurent Ciman is fantastisch, een echte professional. Ik kan zijn mentaliteit met geen woorden beschrijven. Hij speelt een heel belangrijke rol in onze voorbereiding”, aldus Martinez, die zeer te spreken is over de voorbereiding. “Ik ben blij met hoe het gegaan is. Het was een goede beslissing om in België te blijven. Zo konden de spelers ook nog wat tijd met hun familie doorbrengen, hoefden we niet te reizen en was het mogelijk om drie keer voor eigen publiek te oefenen. We zijn klaar voor de wedstrijd tegen Panama.”

Tot slot ging Martinez in op het plotselinge ontslag van Julen Lopetegui bij de nationale ploeg van Spanje. “Ik ken hem goed. Het was een verrassing dat hij niet op het WK zal staan, want hij werkt al twee jaar heel hard. Het wordt interessant hoe de groep reageert. Het kan twee richtingen uit. Het kan hun manier van werken negatief beïnvloeden, maar net zo goed groeit die groep naar elkaar toe en wordt Spanje sterker.”