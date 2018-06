‘Dost krijgt jaarsalaris van vier miljoen euro aangeboden’

Besiktas heeft zijn zinnen gezet op de komst van Bas Dost. beIN Sports meldt dat de club uit Istanbul de aanvaller een jaarsalaris van vier miljoen euro heeft aangeboden. Dost hoopt zijn contract bij Sporting Portugal spoedig te ontbinden.

De voormalig international van het Nederlands elftal diende daartoe afgelopen maandag een verzoek in bij het bestuur van Sporting. De 29-jarige Dost liep een hoofdwond op toen hij en zijn medespelers in mei op het trainingscomplex werden aangevallen door veertig tot vijftig zelfbenoemde supporters van de club uit Lissabon.

Twee dagen na de aanval ging Dost langs bij een psycholoog, deed hij in de brief uit de doeken: “Ik kon niet slapen, ik was angstig en ik was boos. Ik werd gediagnosticeerd met een vorm van PTSS. Ik heb daarnaast veel dagen doorgebracht met enorme hoofdpijn.”

Dost maakte in de zomer van 2016 voor bijna twaalf miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting en maakte in 90 wedstrijden 48 doelpunten voor os Leões. Zijn contract loopt nu nog tot medio 2020 door.