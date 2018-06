‘Marokko is nog niet klaar voor een evenement als het WK’

Marokko stelde zich kandidaat voor de organisatie voor het WK van 2026, maar greep mis. De FIFA heeft reeds bekendgemaakt dat de organisatie van het mondiale eindtoernooi over acht jaar gaat naar Canada, de Verenigde Staten en Mexico. In Marokko zijn de reacties verdeeld, vooral omdat men van mening is dat het land nog niet klaar is om een dergelijk evenement te organiseren.