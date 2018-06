‘Nieuwe td van Fenerbahçe is in onderhandeling met Cocu’

PSV raakt Phillip Cocu mogelijk kwijt aan Fenerbahçe. BeIN Sports pakt uit met het bericht dat de trainer van de Eindhovenaren hoog op de lijst staat van de club uit Aziatisch Istanbul en dat Dirk Kuyt in beeld is als assistent.

Sportief directeur Damien Comolli heeft een akkoord bereikt met een trainer en maakt na het weekeinde de naam van de opvolger van Aykut Kocaman bekend. Hij heeft in Frankrijk met Claude Puel gesproken, maar de bestuurder van De Gele Kanaries zou ook een onderhoud hebben gehad met de 47-jarige Cocu.

Het is onduidelijk in hoeverre de voormalig middenvelder openstaat voor een functie in Kadiköy, maar hij vertelde in mei in een interview met de Volkskrant wel dat hij waarschijnlijk niet nog jaren bij PSV blijft: “Er komt een moment dat een andere club langskomt”, zo werd Cocu geciteerd.

“Ik denk pas na over dingen als ze op mijn pad komen. Is dit het juiste moment, is het de juiste club?” Cocu is alweer ruim vijf jaar de trainer van PSV en in die periode won hij drie landstitels, de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog tot medio 2019 door.