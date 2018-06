Lopetegui emotioneel: ‘Droevigste dag sinds de dood van mijn moeder’

Dinsdag maakte Real Madrid wereldkundig dat Julen Lopetegui de opvolger is van Zinédine Zidane. De mededeling van Real over de toenmalige bondscoach van Spanje viel rauw op het dak van de Spaanse voetbalbond RFEF, die besloot Lopetegui te ontslaan en te vervangen door Fernando Hierro. Real-voorzitter Florentino Pérez erkende bij de perspresentatie van Lopetegui dat hij de gang van zaken liever anders had gezien.

"Welkom bij de presentatie van onze nieuwe trainer, een presentatie die we graag na het WK hadden voltrekken na hopelijk een nieuw nationaal succes. We wilden transparantie, om speculatie en geruchten te voorkomen. Ik heb het de bond verteld, beide partijen waren het erover eens. We hadden afspraken staan, alles leek volgens plan te verlopen. Er zou een persconferentie komen met de president van de RFEF (Luis Rubiales, red.) en Lopetegui."

"Maar toen kwam de trots van Luis Rubiales om de hoek kijken", aldus Pérez, geciteerd door verschillende Spaanse media. Vervolgens nam Lopetegui het woord en de nieuwe oefenmeester van de Koninklijke was emotioneel toen hij over zijn ontslag bij Spanje sprak: "Gisteren was de droevigste dag van mijn leven sinds de dood van mijn moeder", aldus Lopetegui, die toen een korte pauze hield en applaus kreeg.

"Maar dit is de gelukkigste dag. Ik weet bij welke club ik me aansluit, de eisen zijn maximaal, dus we gaan alles geven om ervoor te zorgen dat we de geschiedenis van de club gaan eren." Lopetegui benadrukt dat Rubiales een schimmig spel speelde: "Hij was vriendelijk en feliciteerde me. En toen… Ik weet het niet. Ik was erg loyaal, ook aan mijn verantwoordelijkheden. Ik en mijn staf hebben hard gewerkt en de RFEF heeft onze droom weggepakt."