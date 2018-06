Renard ‘heel blij en trots’ met Van Gaal: ‘Het is een grote eer’

Voor Marokko gaat het WK vrijdag van start met een groepswedstrijd tegen Iran. In aanloop naar de aftrap kreeg de nationale ploeg van Marokko een steuntje in de rug van Louis van Gaal. Middels een videoboodschap gaf de voormalig trainer van onder meer Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United aan dat hij de Leeuwen van de Atlas steunt tijdens het WK. Bondscoach Hervé Renard is blij met de steun van de Nederlander.

“Ik zag vanmorgen de boodschap en wil hem bedanken voor de steun”, zei Renard donderdag op de persconferentie als antwoord op een vraag van RTL. “Natuurlijk was ik heel blij en trots. Het is een grote eer. Van Gaal is een fantastische coach met veel ervaring.”

Met Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Nordin Amrabat, Mbark Boussoufa en Karim El Ahmadi kent de selectie van Marokko vijf spelers die geboren zijn in Nederland. Renard begrijpt dan ook goed dat zijn ploeg veel steun krijgt van veel Nederlanders. “Wij hebben een paar spelers in de ploeg die ook voor jullie hadden kunnen spelen. We zijn heel blij dat spelers als Hakim Ziyech voor ons uitkomen.”

Eerder op de dag ging Carlos Queiroz, bondscoach van Iran, al in op de confrontatie met Marokko. “Niemand moet ons onderschatten. Wie zegt dat wij niet kunnen winnen, heeft het mis”, zei hij tijdens het persmoment. Na de wedstrijd tegen Marokko neemt Iran het op tegen Spanje en Portugal. “De wedstrijd tegen Marokko is meteen een cruciale. Voor beide teams is een overwinning noodzakelijk.”