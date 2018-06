Rusland domineert openingsduel en boekt historische overwinning

Rusland heeft donderdag de openingswedstrijd van het WK tegen Saudi-Arabië in het Luzhniki Stadion winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov werd na een zenuwachtig begin oppermachtig, wat resulteerde in een ruime overwinning: 5-0. Logischerwijs neemt Rusland de leiding in Groep A; groepsgenoten Egypte en Uruguay nemen het vrijdagmiddag tegen elkaar op.

Beide ploegen waren in de openingsfase zichtbaar nerveus, maar het was het gastland dat na enkele hachelijke momenten voor het doel van Saudi-Arabië na twaalf minuten definitief toesloeg. Een afgeslagen hoekschop kwam terecht bij Aleksandr Golovin, die een puike voorzet in huis had. De knappe trap van de middenvelder werd op waarde geschat door Yury Gazinskiy: 1-0. Rusland leek nadien de touwtjes steviger in handen te hebben, maar kreeg al snel een tegenvaller te verwerken.

Alan Dzagoev kon na ruim twintig minuten spelen niet verder. De sterspeler leek last te hebben van een hamstringblessure en werd vervangen door Denis Cheryshev. De thuisploeg bleef ondanks de domper gedecideerd om de bevrijdende tweede treffer te maken en die kwam er via de invaller. Bij een counter kwam het leer uiteindelijk terecht bij Cheryshev, die de verdedigers van Saudi-Arabië om de tuin leidde met een subtiel wipje en hard raak knalde: 2-0.

Na de onderbreking kon Saudi-Arabië nog altijd geen vuist maken en kroop de wedstrijd richting het einde. Rusland had genoeg kansen om het duel definitief op slot te gooien, maar het was invaller Artem Dzyuba die pas tien minuten voor tijd de beslissing bracht. Na goed voorbereidend werk van wederom Golovin kopte de aanvaller de 3-0 tegendraads tegen de touwen. In blessuretijd maakte Cheryshev nog op prachtige wijze de 4-0 en Golovin de 5-0. De ruime overwinning betekende de op een na grootste zege bij een openingswedstrijd op een WK ooit; in 1934 was Italië met 7-1 te sterk voor de Verenigde Staten.