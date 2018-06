Rel bij Spanje afgezwakt: ‘We zijn vol hoop en absoluut niet hooghartig’

Vrijdagavond staat de kraker tussen Portugal en Spanje op het programma. Het WK-duel tussen de twee Zuid-Europese landen is sinds enkele dagen in een ander daglicht komen te staan met het plotselinge vertrek van Julen Lopetegui. Fernando Santos, bondscoach van Portugal, verwacht echter niet dat Spanje van slag is door de trainerswissel.

Dinsdag maakte Real Madrid via een persbericht bekend dat Lopetegui na de zomer aan de slag zou gaan in het Santiago Bernabéu. De Spaanse voetbalbond RFEF was niet blij met deze onverwachte mededeling en besloot Lopetegui woensdag te ontslaan. Fernando Hierro, die al als technisch directeur aanwezig was in Rusland, heeft inmiddels het roer overgenomen.

“Spanje heeft de afgelopen tien jaar steeds op dezelfde manier gespeeld”, laat Santos donderdag weten aan verschillende media. “Ik denk niet dat er verrassingen zullen zijn. Dit is Spanje tegen Portugal, twee geweldige ploegen met geweldige spelers. Een klassieker. Twee buren, twee teams met het doel om te winnen en ook geloven in wat ze doen.”

“Spanje is een fantastische tegenstanders met veel kwaliteit. Ze hebben hun spel de afgelopen jaren geconsolideerd, maar er kan nooit sprake zijn van een perfecte ploeg. We zijn er fysiek en mentaal klaar voor. We zijn vol hoop en absoluut niet hooghartig. We respecteren Spanje zeer, maar we kunnen elke ploeg bestrijden met de ambitie om te winnen.”