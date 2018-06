‘Smaakmaker van PEC Zwolle geniet interesse vanuit Turkije en Italië’

Youness Mokhtar zet zijn loopbaan wellicht voort in Turkije. De aanvaller van PEC Zwolle heeft een aanbieding van Malatyaspor in beraad, zo weet Voetbal International te melden. De Turkse club is niet de enige geïnteresseerde partij, want ook Italiaanse clubs azen op de 26-jarige aanvaller, die afgelopen seizoen een van de smaakmakers was bij Zwolle.

Mokhtar heeft besloten zijn aflopende verbintenis bij de Blauwvingers niet te verlengen, waardoor hij transfervrij naar een nieuwe werkgever kan verkassen. “Youness neemt geen overhaaste beslissing”, zegt zaakwaarnemer Cankut Ercan. “Belangrijk is wat de club en de trainer met hem van plan zijn. Youness wil wekelijks spelen.”

“De speelstijl en het profiel van Youness liggen de clubs in Turkije goed. Hij staat open voor deze competitie, net zoals de Italiaanse. Belangrijk is dat hij door kan groeien.” Mokhtar produceerde afgelopen seizoen acht doelpunten en vijf assists. In 2015 liet Mokhtar FC Twente achter zich voor zijn eerste buitenlandse avontuur bij Al-Nasr, maar na ruim een halfjaar keerde hij alweer terug naar Nederland.

Eerder deze week zag PEC Zwolle een andere smaakmaker van vorig seizoen tekenen bij een andere club: Mustafa Saymak tekende voor drie jaar bij het Turkse Rizespor. "Ik wilde PEC niet inruilen voor een andere Nederlandse club, die sportief en financieel maar iets beter zit. Daar zou ik het goede en veilige gevoel dat ik in Zwolle had niet voor opgeven. Ik heb het boek PEC ook nooit gesloten”, aldus Saymak.