FC Twente moet vrezen: ‘Ik moet aan mijn eigen ambities denken’

Oussama Assaidi heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor FC Twente gespeeld. Na de degradatie uit de Eredivisie sprak de clubleiding de hoop uit dat het de creatieve aanvaller kon behouden, maar de speler in kwestie twijfelt. Tegenover Voetbal International laat hij weten dat hij gehoopt had dat de club hem meer duidelijkheid kon geven over de nabije toekomst.

Het is bij de Tukkers nog altijd niet duidelijk welke trainer er komend seizoen voor de groep staat. Marino Pupic lijkt de belangrijkste kandidaat, maar hij is nog altijd interim-trainer. Assaidi baalt er ook van dat er nog geen duidelijkheid is over de invulling van de spelersgroep. “Ik heb de ideeën altijd willen horen, maar een plan volgt dan niet. De een zegt dit, de ander dat”, aldus Assaidi tegenover het weekblad.

Assiadi heeft een contract tot medio 2019 in de Grolsch Veste. Vanuit de Eredivisie, Turkije en Frankrijk werd er al naar hem geïnformeerd. “Een club als FC Twente ga je niet zomaar verlaten, ook al spelen we in de Jupiler League. Het blijft een grote club en ik heb een goede band met de supporters. Ze hebben ons fantastisch gesteund. Daarom wilde ik ook eerst de plannen van FC Twente afwachten. Ik moet nu ook aan mijn eigen ambities gaan denken, daarom houd ik alle opties open.”

Assaidi brak op jonge leeftijd door bij Almere City en kwam via De Graafschap in 2009 bij sc Heerenveen terecht. Na drie jaar gespeeld te hebben in het Abe Lenstra Stadion, vertrok hij voor bijna vier miljoen euro naar Liverpool. Daarna droeg hij achtereenvolgens de shirts van Stoke City, Al-Ahli en FC Twente. Het afgelopen seizoen kwam hij in 25 competitiewedstrijden tot 6 doelpunten.