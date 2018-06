Kashia vertrekt na acht jaar bij Vitesse: ‘Een moeilijke beslissing’

Guram Kashia vertrekt na acht seizoenen bij Vitesse. De verdediger kiest voor een Amerikaans avontuur bij San José Earthquakes, zo meldt Vitesse donderdag via de officiële kanalen. "Guram kwam acht jaar geleden als Georgiër binnen, maar vertrekt als Arnhemmer", reageert technisch directeur Marc van Hintum op de clubsite.

Vitesse nam de stopper in 2010 over van Dinamo Tbilisi en groeide in Arnhem uit tot aanvoerder en publiekslieveling. "Ik heb heel bijzondere jaren gehad bij de club. Vitesse en Arnhem voelen voor mij echt als thuis", laat Kashia weten. "Ik hou van de club, de omgeving en de mensen. Het maakt mij ontzettend trots dat wij de allereerste prijs (KNVB Beker, red.) ooit hebben gepakt en ons ook dit jaar weer hebben geplaatst voor Europees voetbal.”

“Het is een moeilijke beslissing geweest om afscheid te nemen. Samen met mijn familie heb ik besproken dat nu misschien wel de laatste kans is om nog een avontuur aan te gaan. Vitesse zit en blijft in mijn hart. Ik wil de mensen binnen de club en de supporters bedanken voor alle support. Mede dankzij jullie heb ik hier acht prachtige jaren gekend. Heel veel succes met Vitesse en natuurlijk blijf ik de club van dichtbij volgen."

Van Hintum baalt van het vertrek van de aanvoerder, maar gunt de Georgiër de transfer naar de Verenigde Staten. "Hij ging altijd voorop in de strijd, toonde zich een trotse Vitessenaar en was één met de regio. Voor Guram kwam er nu een kans voorbij om nog één keer het avontuur aan te gaan. Na al die jaren dat hij zich zo heeft ingezet voor onze club, begrijpen we zijn afweging."