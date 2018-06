Update: Pallotta was aan het ‘dollen’ over transfers Alisson en Nainggolan

James Pallotta, president van AS Roma, heeft donderdag duidelijk gemaakt waar Alisson Becker en Radja Nainggolan volgend seizoen waarschijnlijk gaan spelen. De doelman gaat waarschijnlijk verkassen naar Real Madrid, terwijl de Belgische middenvelder vertrekt naar Internazionale. "Alisson kost veel, namelijk 78 miljoen euro. Hij is dicht bij Real Madrid, terwijl Nainggolan naar Inter gaat."

In gesprek met Area Napoli stelt Pallota dat de deal met de Spaanse grootmacht nog niet helemaal beklonken is. "Alisson is duur. Er is 78 miljoen euro nodig, maar hij is dicht bij een transfer naar Real." De afgelopen dagen deden de geruchten al de ronde dat de Braziliaanse doelman naar Real zou vertrekken; de sluitpost zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Real.

Een delegatie van Real Madrid en zaakwaarnemer Ze Maria zaten woensdag urenlang om de tafel en kwamen naar verluidt uiteindelijk tot overeenstemming over een contract voor vijf seizoenen, met een optie voor een zesde jaar. Real heeft in eerste instantie ongeveer zeventig miljoen euro geboden, exclusief enkele variabelen, voor Alisson, die ook op de radar staat van Liverpool.

Ook de aanstaande overgang van Nainggolan komt niet als een verrassing. Roma heeft de afgelopen dagen meegewerkt aan een uitgaande transfer van de Belg, die de laatste dagen naar verluidt alleen maar via zijn management met Roma communiceerde. Inter zou een bedrag van rond de 29 miljoen euro hebben geboden voor de ervaren middenvelder.

Update 14 juni 14.40 uur – Pallotta was aan het 'dollen' over transfers Alisson en Nainggolan

Alle Italiaanse media pakten donderdagmiddag uit met het nieuws dat James Pallotta, voorzitter van AS Roma, tegenover Area Napoli had bevestigd dat Alisson Becker op weg is naar Real Madrid en dat Radja Nainggolan naar Internazionale gaat. De president laat aan Centro Suono Sport echter weten dat hij het niet zo bedoeld had: "Ik gaf sarcastische antwoorden op de vragen die ik kreeg van fans die nieuwsgierig waren in de ontwikkelingen op de transfermarkt. Ik was aan het dollen, er is niets concreet."