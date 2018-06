‘Ik wilde de wereld laten zien wie Frank de Boer was’

Frank de Boer won in 1995 de Champions League met Ajax, maar de voormalig international van het Nederlands elftal was in zijn carrière veel liever wereldkampioen geworden. De oud-verdediger zegt tegenover The Independent dat hij in 1998 dolgraag het mondiale toernooi had gewonnen: "Ik baal dat ik nooit een WK heb gewonnen, vooral in 1998."

Nederland werd destijds vierde op het WK, nadat in de halve finale bleek dat Brazilië beter was in het nemen van strafschoppen. "Het WK is de moeilijkste prijs om te winnen. Je kunt de Champions League winnen door de beste spelers ter wereld te kopen, maar dat kan niet bij het WK. Ik zou mijn medaille van de Champions League in 1995 zo in willen ruilen voor eentje van het WK."

De Boer vertelt dat hij in 1998 gefocust was op de WK-titel, iets wat vier jaar eerder niet echt het geval was. "Ik was toen vanaf dag één gefocust op één ding: ik wilde de wereld laten zien wie Frank de Boer was. En ik speelde fantastisch. We haalden de halve finale en ik werd verkozen in het all-star team. We waren outsiders, maar hadden een fantastische generatie spelers."

De momenteel clubloze trainer is van mening dat het Oranje van 1998 net zo goed was als alle andere landen. "Maar we geloofden er niet in. Marcel Desailly (oud-speler van Frankrijk, red.) vertelde later dat zij (Frankrijk, red.) geluk hadden gehad dat ze ons niet troffen in de finale. Wat ik van dat WK heb geleerd, is dat niet kwaliteit het belangrijkste is, maar vertrouwen en focus. Dat is waarom Duitsland vaak wint."