AC Milan onderhandelt met Real Madrid over huurdeal

De transfer van Samuel Bastien naar Standard bevindt zich in de afrondende fase. Les Rouches tellen een bedrag van drie miljoen euro neer om de Belgisch jeugdinternational over te nemen van Chievo Verona. (Het Nieuwsblad)

Een delegatie van Anderlecht is momenteel in Athene om de transfer van Ognjen Vranjes af te ronden. De Bosnische verdediger moet voor een bedrag van 2,8 miljoen euro AEK Athene verruilen voor Paars-Wit . (Het Nieuwsblad)

AC Milan praat momenteel over een huurdeal met Real Madrid, terwijl ook AS Roma en Napoli geïnteresseerd zijn.

Manchester City heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Jorginho. The Citizens moeten er alleen nog zien uit te komen met Napoli, dat zich geen meewerkende onderhandelingspartner toont. (The Sun)

Als het aan Jack Grealish ligt, verruilt hij Aston Villa komende zomer voor Tottenham Hotspur. The Spurs hebben een bod van zeventien miljoen euro uitgebracht bij the Villans . (Daily Mail)